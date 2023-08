Nach 40 Jahren: Eine legendäre Band des Erzgebirges macht Schluss

Saitensprung steht letztmals auf der Moosheide-Bühne in Zwönitz.

Nach 40 Jahren ziehen sie die Stecker aus ihren Verstärkern: Am Samstag ist es so weit, die Kultrockband Saitensprung steht ein letztes Mal auf der Moosheide-Bühne in Zwönitz. Es werden noch einmal alle Hits in gewohnter Saitensprung-Manier gespielt, zelebriert und vom Publikum getanzt.