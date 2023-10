Mutter und Tochter verkaufen Mode-Schnäppchen in Stollberg - Aber nur zwei Wochen lang

Kerstin Bleyl und Isabel Kröber bieten in der Herrenstraße hochwertige Second-Hand-Kleidung an – für einen sozialen Zweck. Doch was hat das mit einem Unternehmerinnen-Netzwerk zu tun und was passiert nach den zwei Wochen?

Auf den ersten Blick ist der neue Kurzzeitladen in der Stollberger Herrenstraße einfach ein Ort, an dem Frauen, die Wert auf schicke Saisonmode legen, ein Schnäppchen machen und nett plauschen können. So wie Andrea Kühn. Zwei farbenfrohe Hosen, eine Tasche, ein hölzerner Armreif, freundliche Worte: Für die Neukirchnerin, die den Laden...