Nächtliche Polizeikontrolle in Lugau hat Nachspiel für 39-jährigen Fahrer

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenverdacht war der Mann mit einem fremden Auto unterwegs. Das hatte weder amtliche Kennzeichen noch Pflichtversicherung.

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer, den die Polizei am Samstag kurz vor 1 Uhr auf der Stollberger Straße in Lugau kontrollierte, muss sich nun wegen Gesetzesverstößen verantworten. Den Beamten fiel auf, dass sich an dem Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen befanden. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln...