Neue Heizungsanlage für große Turnhalle in Auerbach

Gemeinde wollte unbedingt eine ortsansässige Firma für die Investition - hat das geklappt?

Die große Turnhalle in Auerbach soll eine neue Heizungsanlage erhalten. Das haben die Gemeinderäte im Ort jüngst beschlossen. Das Vorhaben für das Objekt am Turnerweg soll etwa mehr als 16.000 Euro kosten, so die Gemeinde. Einen entsprechenden Auftrag haben die Gemeinderäte dabei einer orstsansässigen Firma übertragen. Dies war von...