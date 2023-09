Neuer Laden bei der Stollberger Einkaufsnacht dabei - Eröffnung verschoben

Am Samstag steigt die 17. Stollberger Einkaufsnacht. Zwischen Postplatz und Herrenstraße ist viel los. Mit von der Partie: ein Gastronomenpaar, dessen Pläne sich geändert haben, und ein US-Musiker.

Sonne satt, 26 Grad Celsius: Die Wetteraussichten für Sonnabend sind schon mal perfekt. An dem lauen, sommerlichen Abend steigt dann ab 18 Uhr die 17. Stollberger Einkaufsnacht. Mit Öffnungszeiten, „die sonst nur Amazon und Co haben“, will der Gewerbeverein bei einem bunten Begleitprogramm viele Menschen in die Innenstadt locken. An mehr...