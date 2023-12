Neues Buch enthüllt: So gefährlich war Sturm „Fabienne“ im Erzgebirge

Vor fünf Jahren wütete ein Tornado in Brünlos. In dem Buch „Zwönitzer Geschichte(n) II“ berichten Erzgebirger, wie sie den Tornado überlebten. Zwei Thalheimer waren im Wald, als die Bäume fielen.

In nur wenigen Minuten hatte das Sturmtief „Fabienne“ samt Tornado am 23. September 2018 kurz nach 18 Uhr eine Schneise der Zerstörung durch das Erzgebirge geschlagen und Brünlos verwüstet. In dem Buch „Brünloser Geschichte(n) II“ blicken Gunter Lasch und Gerd Freitag auf die Jahrhundert-Katastrophe zurück. Die Autoren trugen 25...