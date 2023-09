Nun doch: Niederdorf will Bürgerstiftung gründen

Auch in schweren Zeiten will der Ort freiwillig ins Gemeinwesen investieren können. Doch für den Plan braucht die Gemeinde die Zustimmung der Rechtsaufsicht. Warum?

Die Niederdorfer Gemeinderäte und Bürgermeister Stephan Weinrich wollen die Gründung einer Bürgerstiftung nun erneut angehen. „Es gab in den vergangenen Monaten andere, dringlichere Themen: etwa die Baustelle Kita, die Eröffnung der Arztpraxis, den Anbau der Feuerwehr“, so Weinrich. Doch nun will er rasch in der Landesdirektion Chemnitz...