Oelsnitz: Alkoholisierter Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Oelsnitz.

Über einen im Straßengraben an der Straße Zur Lutherbuche in Oelsnitz sitzenden Mann ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr informiert worden. Der 31-Jährige war mit einem Pedelec aus Richtung Stollberg in Richtung Oelsnitz unterwegs und dabei gestürzt. Er hat nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Deutsche stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 2,26 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Fahrradfahrer möglicherweise im Vorfeld fahren gesehen oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 zu melden. (mb)