Oelsnitz: Einbrecher stehlen 4000 Euro teures Pedelec aus Wohnhaus

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte ein Pedelec aus einem Keller in Oelsnitz gestohlen. Laut Polizei waren die Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an der Willibald-Emmrich-Straße eingebrochen.