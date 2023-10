Per Live-Schalte aus Israel: Nahost-Experte berichtet Erzgebirgern von „einem Land im Schock“

Das aktuelle Weltgeschehen aus israelischer Perspektive ist jetzt in Burkhardtsdorf Thema gewesen. Der Theologe und ehemalige Korrespondent Johannes Gerloff nannte den Angriff der Hamas den „vielleicht furchtbarsten Terroranschlag überhaupt in der Geschichte Israels“.

Sie sei wie jedes Mal aufgeregt, bevor sie auf die Bühne muss, sagt Uta Windisch. Sie ist Mitglied des Leitungskreises der Evangelischen Allianz Burkhardtsdorf und eine von zwei Moderatoren einer Live-Schaltung mit einem Nahost-Experten in Jerusalem in der Neveon-Arena in Burkhardtsdorf. Es ist kurz vor 19 Uhr. Schon gegen 18.30 Uhr hatte sich...