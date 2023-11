Pkw auf Zwönitzer Kaufland-Parkplatz demoliert

Die Polizei in Stollberg sucht den flüchtigen Verursacher des Unfalls vom Donnerstag, 2. November.

Zwönitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 2. November, auf dem Kaufland-Parkplatz in Zwönitz ereignet hat. Die Kollision erfolgte zwischen 5.40 und 15 Uhr, der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der geschädigte rote Mitsubishi Space Star war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, der Verursacher mit dem Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken zusammengestoßen. Dabei wurde dieses am Kotflügel und der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Es entstand Schaden von rund 1000 Euro, hat die Polizei mitgeteilt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 oder per E-Mail an revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de im Polizeirevier Stollberg zu melden. (mb)