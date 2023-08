Pkw-Fahrer am Samstagabend mit 3,08 Promille durch Lugau

Lugau.

Die Polizei hat am Samstagabend einen Autofahrer in Lugau aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als drei Promille Alkohol unterwegs war. Zeugen hatten gegen 22.20 Uhr die Polizei verständigt, weil ihnen der offensichtlich betrunkene Mann aufgefallen war, der vom Parkplatz eines Supermarktes an der Chemnitzer Straße mit einem Pkw davonfuhr. Polizisten fanden das beschriebene Auto in der Poststraße. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 3,08 Promille, sodass sich der ukrainische Staatsbürger in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher. Er erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mb)