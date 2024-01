Plan B wird zu Plan A: Oelsnitz baut neuen Spielplatz

Familien können sich freuen: Oelsnitz plant einen neuen Spielplatz und hat dafür bis zu 300.000 Euro vorgesehen. Doch welcher Standort wurde dafür ausgewählt – und warum?

Die Stadt hat vor, in diesem Jahr einen Spielplatz in Neuoelsnitz zu bauen. Von einem bisher „großen Manko“ spricht Thomas Illmann, der die Bauverwaltung im Rathaus leitet: In ganz Neuoelsnitz existiere kein öffentlicher Spielplatz. Der kleine Karl-Liebknecht-Schacht am Bergbaumuseum wäre zwar schön, jedoch an die Öffnungszeiten...