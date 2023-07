Polizei kassiert bei Tuningtreffen im Erzgebirge Fahrzeuge ein

In Pfaffenhain sind am Wochenende Tuningfans zusammengekommen. Kontrollen der Polizei und des Landratsamtes mündeten in zwei Dutzend Verfahren. Doch die Organisatoren üben Kritik.

Fünf Straf- und 19 Bußgeldverfahren: Das bilanziert die Polizei nach Kontrollen im Umfeld eines Tuningtreffens auf dem Verkehrslandeplatz in Pfaffenhain. Dabei nahmen Verkehrspolizei und Landratsamt Erzgebirgskreis am Samstag die Geschwindigkeit von Anreisenden unter die Lupe, aber auch die Fahrzeuge an sich. Fünf Straf- und 19 Bußgeldverfahren: Das bilanziert die Polizei nach Kontrollen im Umfeld eines Tuningtreffens auf dem Verkehrslandeplatz in Pfaffenhain. Dabei nahmen Verkehrspolizei und Landratsamt Erzgebirgskreis am Samstag die Geschwindigkeit von Anreisenden unter die Lupe, aber auch die Fahrzeuge an sich.