Polizei stoppt im Erzgebirge Schildkröte

Nicht schneller als die Polizei erlaubt, doch offensichtlich unrechtmäßig ist am Donnerstagnachmittag in Oelsnitz eine Schildkröte unterwegs gewesen. Gismo, so heißt das Tier, war von Anwohnern der Buchenstraße entdeckt worden und gen Wald unterwegs. Die Zeugen behielten den mit etwa 50 mal 70 Zentimeter „recht großen Turtle“, wie es...