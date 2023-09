Polizei stoppt Schleuser in Lugau

30 Migranten, darunter neun Kinder, befanden sich in einem Transporter nach Deutschland. In Lugau und Bautzen wurden sie und der Schleuser aufgegriffen.

Einen Schleuser hat die Polizei Sachsen am Donnerstagabend in Lugau festgenommen. Auf die Schliche gekommen waren ihm die Zivilfahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Chemnitz (GFG). Im Vorfeld, gegen 11.30 Uhr, hatten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach nach einem Bürgerhinweis am Stausee nahe der BAB 4 bei Bautzen 27 türkische und...