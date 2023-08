Preisgekrönte Designerin kämpft um ihr Zwönitzer Geschäft nach harten Coronajahren

Ina Riedel hat die Öffnungszeiten im „Kleiderwahnsinn“ verkürzt. Erst 14 Uhr öffnet sie seit einiger Zeit in der Woche in ihrem Zwönitzer Braut- und Festmodengeschäft die Türen statt wie zuvor schon vormittags. Von Laufkundschaft lebte der Kleiderwahnsinn allerdings noch nie. Wer echtes Interesse an einer Festrobe oder an einem...