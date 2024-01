Schnitzer zeigen in Thalheim mehr als 300 Exponate

In der Stiftung Tholm ist noch bis Sonntag eine Schnitzausstellung zu sehen. Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt.

Noch bis 28. Januar hat in der Stiftung Tholm in Thalheim eine Schnitzausstellung geöffnet. Zu sehen sind über 300 Exponate von mehr als 25 Schnitzern aus der Drei-Tannen-Stadt. Zudem sind Werke von unbekannten Künstlern ausgestellt. In der Erzgebirgsstadt hatte vor mehr als 35 Jahren die letzte Schnitzausstellung stattgefunden. Ideengeber ist...