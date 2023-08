Schwerer Unfall im Erzgebirge: Hubschrauber landet auf Autobahnzubringer

Auf dem Autobahnzubringer bei Zwönitz hat es am frühen Freitagnachmittag gekracht. Die Polizei musste die viel befahrene Straße bis in den Abend voll sperren. Die Folge: lange Staus in der Stadt.

Nach einem Verkehrsunfall auf dem viel befahrenen Zwönitzer Autobahnzubringer (S 258) ist am Freitag ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren gegen 13.40 Uhr ein Kleintransporter und ein Motorrad kollidiert. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt - und in eine Klinik nach Dresden ausgeflogen.