Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Pkw fliegt fünf Meter hoch in eine Baumkrone

Ein schwerer Autounfall hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Pflockenstraße zwischen Oelsnitz und Zschocken ereignet. Die Fahrerin muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Rund 30 Meter weit ist am Wochenende ein Pkw in der Nähe von Oelsnitz geflogen, nachdem die Fahrerin die Kontrolle über ihn verloren hatte. Ein Mercedes war in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr auf der Pflockenstraße in Fahrtrichtung Zschocken unterwegs. Nach dem Ortsausgang Waldesruh kam das Fahrzeug in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn...