Simson-Freunde treffen sich am Wochenende im Erzgebirge

Der Motorsportverein Simsonfreunde Ursprung lädt am Samstag zum 22. Mal zum Simson- und Oldtimertreffen ein. Es werden hunderte Fahrzeuge erwartet.

Am Samstag findet das 22. Simson- und Oldtimertreffen für Zweiradfahrzeuge auf dem Sportgelände an der Alten Flockenstraße im Lugauer Ortsteil Ursprung statt. Ab 10 Uhr können die Fahrzeuge gestellt werden. 11 Uhr wird die Fahrzeugschau eröffnet. 13 Uhr ist Anmeldeschluss für diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen wollen.