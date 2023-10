So läuft‘s im ersten 24-Stunden-Laden im Erzgebirge: Viele Kunden kommen ab 1 Uhr nachts zu „Herr Anton“

Vor etwas mehr als einem Jahr ist in Zwönitz der erste Automatenladen an den Start gegangen, der rund um die Uhr geöffnet hat. Im Sortiment: Süßigkeiten, Suppen, aber auch Schwangerschaftstests. Was läuft gut und was nicht? Ein Besuch.

Butter gibt es noch. Aber die Milch ist alle. Alexander Schnerrer wird sie gleich nachfüllen. Vorher nimmt der Zwönitzer Flaschen aus einer Holzbox. Es ist Leergut, das Kunden zurückgegeben oder dagelassen haben. Für Ordnung und für Nachschub in den Fächern sorgen - das gehört zu den regelmäßigen Aufgaben bei "Herr Anton" am Mühlberg.