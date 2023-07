Spielplatz in Oelsnitz beschmiert - auch Sandmann- und Plumpsfigur bekommen etwas ab

Oelsnitz.

Unbekannte haben offenbar zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag auf einem Spielplatz in der Oelsnitzer Emil-Junghannß-Straße eine Holzbank sowie eine Kinderrutsche mit grüner und roter Farbe beschmiert. Die Täter brachten insgesamt sechs bis zu 40 mal 40 Zentimeter große Hakenkreuze an. Auch zwei der dort stehenden Figuren, Sandmann und Plumps, wurden von ihnen mit grüner Farbe besprüht. Das ist der Polizei am Freitag bekannt geworden. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen den Beamten derzeit noch nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz weiter. (mb)