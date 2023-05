Stollberg: Mehrere Verletzte bei Unfällen auf der A 72

Zwei Unfälle haben am Mittwochmorgen zu Behinderungen auf der A 72 geführt. Gegen 8 Uhr war in Fahrtrichtung Hof nahe dem Parkplatz "Am Beuthenbach" kurz vor der Ausfahrt Hartenstein ein Pkw auf einen anderen aufgefahren. Durch den Anstoß schleuderte das vorausfahrende Auto gegen die Mittelleitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Letztendlich...