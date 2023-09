Stollberg: Schaufensterbrand in der Wiesenstraße

Dank aufmerksamer Bürger konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen.

Stollberg.

Zeugen haben am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr den Notruf gewählt, weil sie in einem Geschäft in der Stollberger Wiesenstraße einen Brand bemerkt hatten. Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich daraufhin Zutritt zu dem bereits geschlossenen Laden und löschten das im Bereich des Schaufensters ausgebrochene Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen der Polizei keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch. Vielmehr wird von einer Selbstentzündung der im Schaufenster befindlichen Gegenstände durch die Sonneneinstrahlung ausgegangen. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 2000 Euro. (mb)