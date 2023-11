Stollberg: Schmiererei an Hauswand eines Jugendclubs

Die Polizei ermittelt zum linksmotivierten Schriftzug wegen Sachbeschädigung.

An der Schneeberger Straße in Stollberg haben Polizisten am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr an der Hauswand eines dort befindlichen Jugendclubs einen etwa 3,5 Meter langen Schriftzug mit linksmotivierter Aussage festgestellt. Das ist einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz zu entnehmen. Wer den roten Schriftzug an die Fassade...