Stollberg zeigt die dicksten Dinger aus dem Erzgebirge

Was wäre der Bauernmarkt in Stollberg ohne Riesenkürbisse? Fast 60 Wuchtbrummen hat Kürbismann Rainer Drechsler wieder zusammengeholt. Am Sonntag wird sich herausstellen, wie viel die größten auf die Waage bringen.

Ohne einen Kleintransporter war nichts zu machen, erzählt Ralf Weigel (50). Ein Kleintransporter und fünf Männer. So viele waren nötig, um den Riesenkürbis aus seinem Schrebergarten in Schwarzenberg nach Stollberg zu verfrachten, wo er zusammen mit ungefähr 60 anderen an diesem Wochenende die Besucher des Bauernmarktes begrüßt.