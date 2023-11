Teichmolch gegen Bratwurst: Zoff um eine Grillhütte im Erzgebirgsdorf

Die Gemeinde Hohndorf will das wilde Bruzeln im Ort eindämmen – und stellt eine öffentliche Grillhütte ausgerechnet in ein Biotop. So der Vorwurf eines Umwelt-Experten. Doch was steckt dahinter?

Noch flattert das Absperrband um die helle Holzhütte am Bolzplatz hinter der Pferdekoppel an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hohndorf. Errichtet vom Bauhof der Gemeinde, bietet der öffentliche Grillplatz, der demnächst eröffnet wird, Bänke rund um einen mittig angebrachten Grill. Ein Basketballkorb, eine Seilbahn und eine Slackline zum...