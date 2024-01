Thalheim und das Winterdienst-Problem: So ist der Stand

Beschwerden über nicht geräumte Straßen meldeten in den vergangenen Tagen viele Thalheimer. Ein Technikausfall bereitet Probleme. Doch es gibt Bewegung.

Nach Problemen im Winterdienst in Thalheim wegen des Ausfalls eines Fahrzeugs bittet die Stadt um Verständnis. Bürger hatten sich im Rathaus beschwert. Die Bauhofmitarbeiter seien von 4 bis 22 Uhr im Einsatz. „Sie machen, was möglich ist“, sagte Sprecherin Wiebke Arnold am Freitag zu „Freie Presse“. Ein Unimog, eines der drei...