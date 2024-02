Über 20.000 Euro für eine saubere Orgel im Erzgebirge

Die Kirchgemeinde in Jahnsdorf will das Instrument endlich wieder reinigen lassen. Doch das Geld ist noch nicht da. Wie also gehts weiter?

Thomas Herold ist Mitglied der Kirchgemeinde in Jahnsdorf. Und dort, in der Dorfkirche, steht die alte Orgel. Und die wiederum ist ein Sorgenkind. „Ich bin jetzt kein Experte, aber ein paar Töne klingen einfach nicht mehr gut", so der Jahnsdorfer. Den Grund nennt er gleich mit: Die Orgel muss dringend gereinigt werden.