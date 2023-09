Unbekannte sprühen in Oelsnitz Graffiti

Die Kosten zur Beseitigung belaufen sich schätzungsweise auf mindestens mehrere Hundert Euro.

Der Polizei sind am Sonnabend Schmierereien in der Oberen Hauptstraße, der Rudolf-Breitscheid-Straße und im Schleifenweg in Oelsnitz angezeigt worden. Unbekannte hatten an die Fassaden einer Schule sowie einer Turnhalle etwa 20 Quadratmeter große Graffiti gesprüht. Mit blauer, weißer und roter Farbe wurden Buchstaben- und Zahlenkombinationen...