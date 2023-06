Unfall mit vier Schwerverletzten in Hormersdorf

Bei einem Unfall sind in der Nacht zum Samstag vier Personen schwer verletzt worden. Laut der Polizei Chemnitz war ein 22-jähriger aus Jahnsbach in Richtung Hormersdorf mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. In einer langen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, der das Fahrzeug aushebelte, so dass es in ein Gebüsch...