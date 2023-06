Update: Einbruch in Stollberg bei Kirchgemeinde: Technik, Instrument, Schlüssel entwendet

In Stollbergs Innenstadt waren Diebe zugange. Laut Polizei Chemnitz wurde am Montagabend ein Einbruch in die Kapelle am Park der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Stollberg gemeldet. Der Einbruch sei entweder in der Nacht von Sonntag auf Montag oder am Montag erfolgt.