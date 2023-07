Vollsperrung bremst Autofahrer ab Montag in Zwönitz aus

Auf eine weitere Vollsperrung müssen sich Autofahrer in Zwönitz einstellen. Wie das Landratsamt berichtet, ist die Zwönitzer Straße (S 257) im Ortsteil Dorfchemnitz ab Montag bis voraussichtlich 4. August komplett dicht. Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahn: Die Straßenmeisterein will Straßenschäden beseitigen. Eine Umleitung ist...