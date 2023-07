Vollsperrungs-Hickhack auf Bundesstraße 169 bringt Erzgebirger auf die Palme

Bürger sind sauer, die Stadt Stollberg greift die Baubehörden an: Wegen noch mehr Sperrungen entlang der B 169 sollen Autofahrer weitere, riesige Umwege in Kauf nehmen. Was sagen die Entscheider? Gibt es eine Lösung?

Der Bau der B 169 südlich von Stollberg bringt derzeit Erzgebirger auf die Palme. Auch Frank Kirschner aus dem Ortsteil Gablenz: „Ich soll anstelle von 8 nun jeden Tag 44 Kilometer Umleitung fahren – um nach Stollberg zur Arbeit zu kommen und zurück. Mal abgesehen von den Benzinkosten, die mir keiner ersetzt: Das frisst auch Zeit.“ Etwa... Der Bau der B 169 südlich von Stollberg bringt derzeit Erzgebirger auf die Palme. Auch Frank Kirschner aus dem Ortsteil Gablenz: „Ich soll anstelle von 8 nun jeden Tag 44 Kilometer Umleitung fahren – um nach Stollberg zur Arbeit zu kommen und zurück. Mal abgesehen von den Benzinkosten, die mir keiner ersetzt: Das frisst auch Zeit.“ Etwa...