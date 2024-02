Warum das Parken am Bahnhof in Stollberg künftig Geld kostet

Rund 40 Gratis-Stellflächen an gern genutzter Stelle in Stollberg werden kostenpflichtig. Die Stadt erhofft sich eine regulierende Wirkung. Das könnte weite Kreise ziehen.

Das Thema Parken lässt den Stollberger Rat nicht los. War es kürzlich das Ende der Gratisstellflächen am Walkteich, ist nun ein zentralerer Bereich in den Fokus gerückt. Für das Nutzen der rund 40 Parkplätze am Kulturbahnhof will die Stadt Gebühren erheben. Dem stimmten die Abgeordneten zu. Derzeit seien die Parkplätze meist ganztägig...