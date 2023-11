Wie Fliegen dabei helfen Morde aufzuklären – Einblick in die Forensik in Oelsnitz

Im historischen Speisesaal des Bergbaumuseums Oelsnitz wurde am Freitag ein besonderer Vortrag serviert. Der forensische Entomologe Marcus Schwarz sprach über Insekten, die über Leichen gehen.

„Wenn Insekten über Leichen gehen“: So heißt das zweite Buch des forensischen Entomologen Marcus Schwarz. Über dieses referierte er am Freitagabend im Bergbaumuseum Oelsnitz. Schwarz ist einer von sechs forensischen Entomologen in Deutschland und am Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig beschäftigt. Er unterstützt...