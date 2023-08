Zoff um Parkplatz-Situation vor der Kita Sonnenkäfer in Lugau

„Neue Parkplätze wären wünschenswert“, sagt Sibylle Langer, die Leiterin der Kindertagesstätte Sonnenkäfer an der Clara-Zetkin-Straße in Lugau. Denn die ausgewiesenen Parkflächen vor der Einrichtung reichen nicht. Besonders in der Bringezeit zwischen etwa 7.45 Uhr und 8 Uhr werde es oft eng in der Sackgasse, einer verkehrsberuhigten...