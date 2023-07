Zwei Verletzte bei Unfall in Oelsnitz

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Oelsnitz am Donnerstag verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr wollte eine 38-jährige Fahrerin eines Ford von der Inneren Neuwieser Straße nach links in die Straße Zum Vereinsglückschacht abbiegen. Dabei stoppte sie verkehrsbedingt. Hinter ihr fuhr ein VW, an dessen Steuer ein 76-Jähriger saß. Er prallte mit...