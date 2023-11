„Zwischenfall“ in der Stollberger Jakobikirche

Ein Musikkabarett gastiert am Sonntag in Stollberg. Für die Zuschauer gibt es Einsichten über Gott und die Welt.

Das Musikkabarett „Zwischenfall“ ist an diesem Sonntag in der Stollberger St.-Jakobi-Kirche zu erleben. Drei Herren und eine Dame aus Leipzig und Dresden warten mit Tönen und Texten von Pop bis Poesie, zwischen Slam und Spaß, mit Klarinette und Kabarettistischem, in Kirche und Klub, für Fünfzehn- bis Fünfundneunzigjährige auf, wie es in...