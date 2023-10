Zwönitz: Zwei Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

Die Polizei registriert zudem Sachschaden von insgesamt 7500 Euro.

Zur Aufnahme eines Unfalls ist die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in Zwönitz im Einsatz gewesen. Eine 39-Jährige, die mit einem Pkw Seat von der Niederzwönitzer Straße (S 257) auf die Stollberger Straße fuhr, stieß dabei mit einem Pkw VW zusammen. Dessen 45-jähriger Fahrer war von der Dorfchemnitzer Straße (S 257) der abbiegenden Vorfahrtsstraße gefolgt, auf die Niederzwönitzer Straße aufgefahren und hatte somit Vorfahrt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Bei der Kollision wurden die Seat-Fahrerin und ihr 43-jähriger Beifahrer verletzt. Die Polizei registrierte einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. (mb)