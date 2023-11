20 Züchter präsentieren in Grießbach ihre Kaninchen

Qualität statt Quantität lautet das Motto der diesjährigen Ausstellung. Die Anzahl der Tiere ist gesunken, die Punktzahlen der Preisrichter nicht.

Konnte der Grießbacher Rassekaninchenzüchterverein in den vergangenen Jahren stets mehr als 200 Tiere bei seiner Ausstellung präsentieren, so sind es diesmal etwas weniger. „20 Züchter präsentieren 128 Kaninchen“, sagt der Vereinsvorsitzende Manfred Uhlmann über die am Wochenende anstehende Schau im Grießbacher Gasthof. Dennoch lohne es...