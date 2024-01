23-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Waldkirchen leicht

Der Mann war mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Leichte Verletzungen hat sich der 23-jährige Fahrer eines VW bei einem Unfall in Waldkirchen zugezogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war der Mann mit seinem Fahrzeug am Montagabend gegen 21.35 Uhr auf der schneebedeckten Straße Zschopenthal (Staatsstraße 228) in Richtung Zschopau unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Waldkirchen...