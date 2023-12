3,4 Millionen-Euro-Investition: Damit weniger Schadstoffe in die Zschopau gelangen

Zu viel Phosphor im Gewässer kann zum vermehrten Wachstum von Algen und Wasserpflanzen führen. Nach der Modernisierung des zentralen Klärwerks in Zschopau soll der Anteil im geklärten Wasser deutlich sinken.

Claudia Bieber spricht von der größten Investition in das Klärwerk seit der Inbetriebnahme im Jahr 2000. Der Abwasserzweckverband (AZV) Zschopau/Gornau will 2024 die Anlage modernisieren und so weniger Schadstoffe in die Zschopau leiten, sagt die kaufmännische Geschäftsleiterin. Kostenpunkt: 3,4 Millionen Euro. Konkret geht es um Phosphor,...