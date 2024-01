30 Jahre Amtsberg: Jubiläum offenbart neben Stolz auch Sorgen

Drei Jahrzehnte nach der Vereinigung von Weißbach, Dittersdorf und Schlößchen hat Bürgermeister Sylvio Krause vor 250 Gästen zurück- und vorausgeblickt. Mit allerlei Humor, aber auch Bedenken.

Manchmal hat es sogar sein Gutes, dass die angestrebte Sanierung der Weißbacher Ortsmitte noch nicht realisiert wird. Denn so fanden am Freitagabend in diesem Bereich des Amtsberger Ortsteils, in dem sich sonst eine riesige Baustelle für eine Kita auftun würde, 250 Gäste doch noch einen Platz zum Parken. Gekommen waren sie auf Einladung der...