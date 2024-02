86 Fahrzeuge beteiligen sich an Protestaktion der Bürgerinitiative „So geht Erzgebirge-Widerstand“ in Zschopau

Zum zweiten Mal haben Mitglieder der Initiative am Samstag ein Autokorso durch die Region organisiert. Diesmal waren jedoch strengere Regeln einzuhalten, als vor zwei Wochen. Das sorgte für Verwunderung.

Vom Parkplatz am ehemaligen Zschopauer MZ-Werk sind am Samstagvormittag 86 Fahrzeuge zu einer gemeinsamen Fahrt durch die Region aufgebrochen. Die Tour führte über Börnichen, Lengefeld, Lauterbach und letztlich die Bundesstraße B 174 wieder zurück in die Motorradstadt. Obwohl die Resonanz der Protestaktion damit geringer ausfiel als bei der...