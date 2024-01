Korso mit 125 Fahrzeugen: Erzgebirgische Bürgeriniative setzt Protest fort

Nachdem in den Tagen zuvor vor allem Traktoren und Lkw für Schlagzeilen gesorgt hatten, rollte am Samstag ein Autokorso mit vielen Pkw durch die Zschopauer Region. Am Anliegen änderte das nichts.

Reichlich 125 Fahrzeuge haben am Samstagvormittag eine gemeinsame Tour durch die Zschopauer Region unternommen. Bei ihrer am alten Zschopauer MZ-Werk beginnenden Fahrt, die über Gornau, Scharfenstein, Wolkenstein und die Heinzebank führte, waren lautes Hupen zu hören und viele Plakate zu lesen. Denn auch diese Aktion galt dem Protest gegen die...