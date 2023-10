Achtjähriger bei Unfall in Borstendorf leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto stürzt das Kind und zieht sich Blessuren zu.

Leichte Verletzungen hat sich ein achtjähriger Junge bei einem Unfall zugezogen, der sich am Donnerstagnachmittag in Borstendorf ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag berichtet, war gegen 17.45 Uhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Renault auf der August-Bebel-Straße (Staatsstraße 235) aus Richtung Grünhainichen in Richtung...