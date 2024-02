Borstendorf: Sattelauflieger löst sich

Bei dem Unfall sind rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden.

Borstendorf.

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind bei einem Unfall am Montagmorgen in Borstendorf entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, fuhr ein 39-Jähriger gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes-Sattelzug auf der August-Bebel-Straße (Staatsstraße 235) aus Richtung Grünhainichen in Richtung Eppendorf. Ausgangs einer leichten Linkskurve riss plötzlich der Sattelauflieger von der Sattelplatte ab, der Auflieger löste sich von der Zugmaschine, streifte eine Steinmauer und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Bergung des Sattelaufliegers war die Straße für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt, heißt es in dem Polizeibericht weiter. (bz)