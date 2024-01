Autokorso und Mahnfeuer: 53 Fahrzeuge rollen bei Drebacher Protestaktion

Initiiert von Landwirten, haben sich erneut in Drebach Menschen an einem Donnerstagabend versammelt. Inzwischen sind auch andere Berufsgruppen dabei.

53 Fahrzeuge, darunter 28 Traktoren, sind am Donnerstag in Drebach zu einer Protestfahrt aufgebrochen, um den Abend bei einem Mahnfeuer auf dem Dorfplatz ausklingen zu lassen. „Vor zwei Wochen gab es das zum ersten Mal. Da waren es 14 Fahrzeuge“, sagt Tino Fischer, der sich als Landwirt zunächst an den Bauernprotesten beteiligte. Mit...